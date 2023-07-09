Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против американцев

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Передача Киеву запрещённых кассетных боеприпасов — это эскалация конфликта и может привести к угрозе США.

Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21130

Об этом сообщила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.

По её словам, передача ВСУ этих боеприпасов плохо кончится для Штатов.

"Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединённых Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам нацбезопасности, втянув нас в нежелательную войну с вооружённой ядерным оружием Россией", — написала она.

По её словам, Вашингтон должен заниматься мирными переговорами и прекращением конфликта. "Демократы" уже раскритиковали решение Джо Байдена направить Киеву кассетные боеприпасы.

Напомним, накануне Пентагон анонсировал очередной пакет военной помощи киевскому режиму, который включает в себя 155-мм артснаряды DPICM. Данные кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией.

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