ВСУ пошли в наступление на Времевском выступе: пехота, десант и артиллерия РФ отражают удары

Вооружённые силы Украины пошли в наступление на Времевском выступе.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры отмечают, что пехотинцы, десантники и артиллеристы армии России отражают удары.

На Времевском выступе, который находится на стыке Запорожского фронта и Донецкой Народной Республики, бои ведутся по нескольким направлениям в районе населённых пунктов Приютное, Макаровка и Старомайорское.

Боевики бандформирований ВСУ атакуют по лесополосам.

Ранее сообщалось, что количество погибших украинцев на фронте приблизилось к 350 тысячам.

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