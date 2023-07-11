Вооружённые силы Украины пошли в наступление на Времевском выступе.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры отмечают, что пехотинцы, десантники и артиллеристы армии России отражают удары.
На Времевском выступе, который находится на стыке Запорожского фронта и Донецкой Народной Республики, бои ведутся по нескольким направлениям в районе населённых пунктов Приютное, Макаровка и Старомайорское.
Боевики бандформирований ВСУ атакуют по лесополосам.
Ранее сообщалось, что количество погибших украинцев на фронте приблизилось к 350 тысячам.
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