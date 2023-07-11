Военные ВСУ могут лишиться новых украинских танков Т-72ЭА и польских PT-91 Twardy во время контрнаступления, считает обозреватель 19fortyfive Майя Карлин.
По её словам, тяжёлая техника Запада не поможет Киеву достичь серьёзных успехов на линии соприкосновения. Как пояснила журналист, Украина уже потеряла большое количество боевых машин, в том числе иностранного производства.
"По мере развития контрнаступления весьма вероятно уничтожение новых украинских танков Т-72 и PT-91", — сказано в публикации.
Карлин также подчеркнула: Киев обеспечивает некоторые бригады ВСУ оставшимися с советских времён танками из-за дефицита современной техники.
Ранее журналисты Wall Street Journal заявили, что украинской армии не хватает бронемашин и снарядов для прорыва российских оборонительных линий.
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