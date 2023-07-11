19fortyfive: Киев рискует лишиться новых украинских танков при контрнаступлении ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные ВСУ могут лишиться новых украинских танков Т-72ЭА и польских PT-91 Twardy во время контрнаступления, считает обозреватель 19fortyfive Майя Карлин.

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По её словам, тяжёлая техника Запада не поможет Киеву достичь серьёзных успехов на линии соприкосновения. Как пояснила журналист, Украина уже потеряла большое количество боевых машин, в том числе иностранного производства.

"По мере развития контрнаступления весьма вероятно уничтожение новых украинских танков Т-72 и PT-91", — сказано в публикации.

Карлин также подчеркнула: Киев обеспечивает некоторые бригады ВСУ оставшимися с советских времён танками из-за дефицита современной техники.

Ранее журналисты Wall Street Journal заявили, что украинской армии не хватает бронемашин и снарядов для прорыва российских оборонительных линий.