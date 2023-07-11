Озвучены новые детали начинки британской ракеты Storm Shadow

1:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О тактической крылатой ракете Storm Shadow уже написано немало. А что из себя представляет данное изделие?

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Кроме кинетического проникающего фугасного модуля боеснаряд имеет и кумулятивный заряд (для преодоления железобетонной или грунтовой защиты). Изучение их пробивного действия предоставит МО РФ исчерпывающие данные о "снаряжении" ракеты для усовершенствования фортификационных сооружений армии России.

Что касается грядущей поставки артиллерии ВСУ 155-мм кассетных боеснарядов M483A1 и M864 DPCIM, то было бы наивно недооценивать их параметры. Если ранние кассетные снаряды обладают дальностью действия — от 17 до 40 километров, то новые арторудия смогут вести огонь кассетными снарядами по позициям ВС РФ и городской застройке городов, пребывая за пределами радиуса огневого воздействия российских гаубиц "Гиацинт", "Мста", а также их самоходных вариантов, пишет "Военное дело".

Купировать такой расклад способен срочный запуск крупносерийного производства усовершенствованных дальнобойных управляемых снарядов "Краснополь-Д" с дальностью 43 километра, а также наличием модуля ГЛОНАСС-коррекции. До появления этих снарядов в ВС РФ частично решить проблему смогут реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" с дальностью действия 40 километров и БПЛА-камикадзе "Ланцет-3/М".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.