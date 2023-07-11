Штурмовики группировки войск "Центр" (15-й и 21-й бригад) отразили наступление украинской армии у посёлка Кармазиновка.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
После нанесения огневого поражения бандформированиям Украины армия России перешла в контратаку и продвинулась на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту, подтвердил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ранее в сводке Министерства обороны сообщалось, что группировка "Отважных" на Краснолиманском направлении отразила три атаки ВСУ. Нанесено поражение бандеровцам в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва, Серебрянка, Терны. Также у Тернов пресечена деятельность диверсантов.
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