Царьград: стало известно о судьбе экс-командующего Попова — генералами не разбрасываются

Все тревожные события, связанные с Вооружёнными силами РФ, принимаются с болью россиянами.

Фото: https://zp-news.ru/society/2023/07/12/168294.html

Ситуация с экс-командующим ЮВО Иваном Поповым не исключение и затронула сердца народа.

Вице-спикер Совфеда РФ Андрей Турчак ранее сказал, что обращение генерала 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова было непубличным и размещалось в закрытых чатах 58-й армии. Фактически запись генерала с позывным "Спартак"слили в Интернет.

Член Комитета ГД РФ по обороне Виктор Соболев прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, Попов на данный момент отстранён от должности, выведен в распоряжение, но это не означает его конец карьеры.

"Всё-таки, генералами не разбрасываются, поэтому я думаю, что ему найдут должность", — пишет "Царьград" мнение Соболева.

Он отметил, что тот, кто выложил это в Сеть — вынес сор из избы. И такое не должно разлетаться по Сети, подытожил эксперт.

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