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"Страна.ua": в ВСУ начали признавать, что несут серьёзные потери в ходе контрнаступления

0:57
Силовые структуры

Солдаты и офицеры украинских войск начали признавать горькую правду: ВСУ несут серьёзные потери в ходе своего "контрнаступа", а бронетехника стала "передвижными гробами", пишет "Страна.ua".

"Страна.ua": в ВСУ начали признавать, что несут серьёзные потери в ходе контрнаступления
Фото: Telegram: Донецкий фронт

Официальные цифры Киев не называет, но боевики говорят, что они весьма значительны. Офицер армии Украины поделился своим мнением относительно тактики ВСУ, отметив, что она стала похожа на стратегию Первой мировой войны. Противник начал бросать в бой пехоту, так как техника ВС РФ не даёт действовать иначе.

"Сейчас средства обороны снова стали сильнее средств атаки. Огромное количество высокоточного оружия, ПТУРСов, беспилотников фактически превратили бронетехнику в передвижные гробы. Её обнаруживают и уничтожают ещё на дальних подступах", — приводит слова одного из военных источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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