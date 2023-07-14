"Страна.ua": в ВСУ начали признавать, что несут серьёзные потери в ходе контрнаступления

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты и офицеры украинских войск начали признавать горькую правду: ВСУ несут серьёзные потери в ходе своего "контрнаступа", а бронетехника стала "передвижными гробами", пишет "Страна.ua".

Фото: Telegram: Донецкий фронт

Официальные цифры Киев не называет, но боевики говорят, что они весьма значительны. Офицер армии Украины поделился своим мнением относительно тактики ВСУ, отметив, что она стала похожа на стратегию Первой мировой войны. Противник начал бросать в бой пехоту, так как техника ВС РФ не даёт действовать иначе.

"Сейчас средства обороны снова стали сильнее средств атаки. Огромное количество высокоточного оружия, ПТУРСов, беспилотников фактически превратили бронетехнику в передвижные гробы. Её обнаруживают и уничтожают ещё на дальних подступах", — приводит слова одного из военных источник.