ТАСС: пехотинец ВС РФ притворился солдатом ВСУ и взял в плен трёх украинских бойцов у Кременной

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский гранатомётчик с позывным "Тапок" проявил смекалку во время штурма позиции противника под Кременной и взял в плен троих боевиков ВСУ. Командир штурмового отряда с позывным "Рубеж" рассказал ТАСС подробности.

Фото: 1istochnik.ru

В одну из ночей отряд пошёл на штурм опорного пункта врага. "Тапок" подносил боекомплект и проскочил в опорник, в котором находился противник. Из-за темноты рассмотреть форму не было возможности, поэтому всушники приняли его за своего сослуживца, к тому же российский боец начал разговаривать на украинском языке.

""Пацаны, нужно бежать, сейчас будет штурм". Они послушались, вышли с опорника. Потом он скомандовал им лечь и отбросить оружие", — сообщил "Рубеж".

Пехотинец награждён орденом Мужества за взятие трёх солдат ВСУ в плен.