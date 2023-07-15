Российский гранатомётчик с позывным "Тапок" проявил смекалку во время штурма позиции противника под Кременной и взял в плен троих боевиков ВСУ. Командир штурмового отряда с позывным "Рубеж" рассказал ТАСС подробности.
В одну из ночей отряд пошёл на штурм опорного пункта врага. "Тапок" подносил боекомплект и проскочил в опорник, в котором находился противник. Из-за темноты рассмотреть форму не было возможности, поэтому всушники приняли его за своего сослуживца, к тому же российский боец начал разговаривать на украинском языке.
""Пацаны, нужно бежать, сейчас будет штурм". Они послушались, вышли с опорника. Потом он скомандовал им лечь и отбросить оружие", — сообщил "Рубеж".
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