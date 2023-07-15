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Российские войска нанесли мощный удар по скоплению ВСУ у Орехова

Силовые структуры

У Орехова ВС РФ нанесли мощный удар по скоплению украинской армии.

Российские войска нанесли мощный удар по скоплению ВСУ у Орехова
Фото: Всероссийское казачье общество

Именно оттуда неприятель пытается прорвать Запорожский фронт, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Пока на рубеже Копани — Работино — Вербовое интенсивность боёв сильно снизилась. Командиры украинских войск проводят перегруппировку подразделений перед новыми волнами атак и время от времени посылают боевиков в разведки.

Тем временем ВС РФ выявляют скопления националистов и наносят удары по ним.

Наибольшая активность армии Украины на стыке обороны 70-го и 291-го полков ВСУ в полях в районе Работино. Ранее бандформирования смогли зайти тут в окопы и закрепляются.

Пока бои позиционные. Гаубицы, реактивные системы залпового огня, миномётчики, танкисты и пехотинцы ведут перестрелки, не перерастающие в серьёзные боевые действия.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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