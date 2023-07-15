У Орехова ВС РФ нанесли мощный удар по скоплению украинской армии.
Именно оттуда неприятель пытается прорвать Запорожский фронт, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Пока на рубеже Копани — Работино — Вербовое интенсивность боёв сильно снизилась. Командиры украинских войск проводят перегруппировку подразделений перед новыми волнами атак и время от времени посылают боевиков в разведки.
Тем временем ВС РФ выявляют скопления националистов и наносят удары по ним.
Наибольшая активность армии Украины на стыке обороны 70-го и 291-го полков ВСУ в полях в районе Работино. Ранее бандформирования смогли зайти тут в окопы и закрепляются.
Пока бои позиционные. Гаубицы, реактивные системы залпового огня, миномётчики, танкисты и пехотинцы ведут перестрелки, не перерастающие в серьёзные боевые действия.
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