Экс-командиру националистического подразделения "Азов"* Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и дали в подчинение целую бригаду ВСУ.
Об этом сообщает издание "Украина.ру".
Порталы Незалежной уже сообщили, что сдавшийся когда-то в Мариуполе боевик, готовится к возвращению в зону боевых действий.
"Редис так торопится переехать из турецкого плена на тот свет, что уже сегодня встретился с личным составом бригады, с которой отправится к месту своей весьма вероятной утилизации. В то же время турецкий вице-премьер надеется на продление зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Память, что ли у них короткая, как полотенце в отеле "all inclusive 2 звезды", — отмечает Telegram-канал издания.
Ранее сообщалось украинскими СМИ, что вернувшиеся из Турции командиры нацполка могут быть российскими "засланцами".
— *Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.
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