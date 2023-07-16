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Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и вручили целую бригаду ВСУ

Силовые структуры

Экс-командиру националистического подразделения "Азов"* Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и дали в подчинение целую бригаду ВСУ.

Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и вручили целую бригаду ВСУ
Фото: ukrinform.ru

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Порталы Незалежной уже сообщили, что сдавшийся когда-то в Мариуполе боевик, готовится к возвращению в зону боевых действий.

"Редис так торопится переехать из турецкого плена на тот свет, что уже сегодня встретился с личным составом бригады, с которой отправится к месту своей весьма вероятной утилизации. В то же время турецкий вице-премьер надеется на продление зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Память, что ли у них короткая, как полотенце в отеле "all inclusive 2 звезды", — отмечает Telegram-канал издания.

Ранее сообщалось украинскими СМИ, что вернувшиеся из Турции командиры нацполка могут быть российскими "засланцами".

— *Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.

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Обмен террористов “Азова”*, военнообязанные чиновники и их отпрыски
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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