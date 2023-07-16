Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и вручили целую бригаду ВСУ

Экс-командиру националистического подразделения "Азов"* Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и дали в подчинение целую бригаду ВСУ.

Фото: ukrinform.ru

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Порталы Незалежной уже сообщили, что сдавшийся когда-то в Мариуполе боевик, готовится к возвращению в зону боевых действий.

"Редис так торопится переехать из турецкого плена на тот свет, что уже сегодня встретился с личным составом бригады, с которой отправится к месту своей весьма вероятной утилизации. В то же время турецкий вице-премьер надеется на продление зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Память, что ли у них короткая, как полотенце в отеле "all inclusive 2 звезды", — отмечает Telegram-канал издания.

Ранее сообщалось украинскими СМИ, что вернувшиеся из Турции командиры нацполка могут быть российскими "засланцами".

— *Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.