Читатели британского информационного издания Daily Mail предъявили советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану обвинения во лжи после его заявления о том, что американских солдат не будет в зоне проведения СВО на территории Украины.
Один из комментаторов акцентировал внимание на том, что аналогичные высказывания в своё время звучали из уст президента Джонсон о Вьетнаме.
"Джейк, вы всегда говорите что-то и потом делаете наоборот, — отметил другой пользователь. — Лжецы".
Один из участников дискуссии в свою очередь выразил мнение о том, что американские солдаты воевали на Украине изначально.
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