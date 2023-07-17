Читатели Daily Mail осудили Салливана за заявление о том, что власти США не отправят военных на Украину

Читатели британского информационного издания Daily Mail предъявили советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану обвинения во лжи после его заявления о том, что американских солдат не будет в зоне проведения СВО на территории Украины.

Фото: офис президента Украины

Один из комментаторов акцентировал внимание на том, что аналогичные высказывания в своё время звучали из уст президента Джонсон о Вьетнаме. "Джейк, вы всегда говорите что-то и потом делаете наоборот, — отметил другой пользователь. — Лжецы".

Один из участников дискуссии в свою очередь выразил мнение о том, что американские солдаты воевали на Украине изначально.