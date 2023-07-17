Сегодня, 17 июля ночь для Республики Крым будет чрезвычайно важной.
Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
Он отмечает, что главное, что произойдет — это будет пробно запускаться реверсное движение по уцелевшей части автодороги для легкового транспорта, от которой будет зависеть будет ли полуостров в автомобильном плане частично отрезан от материковой части РФ на два месяца или будет продолжать спокойно развиваться.
"Во-вторых, уверен, что противник попытается и дальше гадить в этом вопросе. Причем, логичнее всего это сделать в ближайшие сутки-двое", — подытожил Подоляка.
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