Подоляка: сегодняшняя ночь для Крыма будет очень важной

Сегодня, 17 июля ночь для Республики Крым будет чрезвычайно важной.

Фото: starbiography.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Он отмечает, что главное, что произойдет — это будет пробно запускаться реверсное движение по уцелевшей части автодороги для легкового транспорта, от которой будет зависеть будет ли полуостров в автомобильном плане частично отрезан от материковой части РФ на два месяца или будет продолжать спокойно развиваться.

"Во-вторых, уверен, что противник попытается и дальше гадить в этом вопросе. Причем, логичнее всего это сделать в ближайшие сутки-двое", — подытожил Подоляка.

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