"МК" проинформировал об итогах ночных ударов ВС России по Украине

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Три серии ночных ракетных ударов, нанесённых Россией по черноморским портам Украины после теракта на Крымском мосту, достигли своих целей. В результате инцидента военно-морская инфраструктура в Одессе и соседних городах-спутниках была серьёзно повреждена. Кроме того, атакованы база иностранных наёмников и военный аэродром в Николаеве.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Эти удары были ответом России на теракт, совершённый на Крымском мосту. Они включали ракетные удары по инфраструктуре портов Одессы, Николаева и других черноморских городов. В ночь на 20 июля также были зафиксированы взрывы в Сумах, Запорожье и Херсоне.

Особенно мощные удары были отмечены в Одессе. Здание администрации морского порта и соседний банк "Восток" были полностью разрушены. Пожар тушили на протяжении всей ночи.

Очевидцы сообщают, что порт в Одессе фактически перестал существовать. По оценкам украинских военных, было сбито около 50% российских ракет, но генерал Андрей Гурулёв предполагает, что украинская ПВО смогла остановить лишь десять процентов атак.

Морской порт Одессы, по словам местных, стёрт с лица земли.

"Всё, порта нет. Ну, бетон есть… Смысла в нём больше нету", — приводит "МК" слова одного из пользователей соцсетей.