Бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал первые кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ в зоне боевых действий.
Политик подчеркнул, что у российской армии есть огромные запасы подобных снарядов, которыми теперь ВС РФ смогут воспользоваться на поле боя.
Ранее США решили передать Украине кассетные боеприпасы. Их особенность состоит в том, что в снарядах нет устройства самоуничтожения. Около 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В таком случае они будут представлять собой мины, которые несут смертельную угрозу мирным жителям даже после окончания боевых действий.
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