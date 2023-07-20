Опубликованы первые кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ в зоне СВО

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал первые кадры применения кассетных боеприпасов ВСУ в зоне боевых действий.

Политик подчеркнул, что у российской армии есть огромные запасы подобных снарядов, которыми теперь ВС РФ смогут воспользоваться на поле боя.

Ранее США решили передать Украине кассетные боеприпасы. Их особенность состоит в том, что в снарядах нет устройства самоуничтожения. Около 14 процентов боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В таком случае они будут представлять собой мины, которые несут смертельную угрозу мирным жителям даже после окончания боевых действий.