CNBC: армия Украины почти упустила возможности для успехов в контрнаступлении

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные "застряли" на первой фазе контрнаступления, возможность положительного исхода практически упущена Киевом, пишет CNBC, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Фото: Mil.gov.ua

По словам экс-директора Королевского института оборонных исследований Майкла Кларка, наступательная операция ВСУ должна была включать две фазы. Он пояснил, что главной задачей первого этапа являлось выявление слабых сторон в российской обороне, второго этапа — начало мощного продвижения Украины вперёд.

"Они застряли на первой фазе, которая затянулась дольше, чем они планировали", — отметил Кларк.

Как подчеркнул специалист, у ВСУ может не остаться времени для перехода в мощную атаку, поскольку вскоре появятся новые препятствия в виде холодов.

Военный эксперт Кондрат Музыка обратил внимание на то, что Киев заявляет о продвижении своих войск на 500 метров. Однако трудности, которые испытывает украинская армия, затмевают эти небольшие успехи, заключил аналитик.