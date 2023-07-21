Военспецы: удар русского кулака вытряхнет из Украины регионы и жизнь

4:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Провал украинского "контрнаступления" не стал сюрпризом для западных военных экспертов — российским линиям обороны, артиллерии, авиации, ракетам и минным заграждениям ВСУ нечего противопоставить. Потому Украина сейчас находится в сложном положении — ни одна из планируемых тактик не работает.

Фото: Midjouney: Газета со статьей "Русские в Киеве"

Даже осознавая проблему, украинцы ничего не могут сделать. По данным The Washington Post, пока ВСУ пытается что-то предпринять на юге, ВС РФ планомерно теснят противника в Харьковской области, на границе с ЛНР и ДНР. Речь идет о планах взятия Красного Лимана и Купянска.

Как показывают данные института изучения войны (OSW), ВС РФ продвинулись по фронту — на линии боевого соприкосновения уже сосредоточены:

100 тысяч военнослужащих, более 900 танков, более 550 артиллерийских орудий различного калибра, более 370 РСЗО разных типов, другие вооружения

Этого достаточно, чтобы у украинцев не было никаких шансов на успех.

Попытки ВСУ прорвать российскую оборону встречают:

сокрушительными артиллерийскими атаками,

противотанковыми ракетами,

БПЛА,

барражирующими боеприпасами,

ударами самолетов,

огнем с вертолетов.

ракетами с материка и из Крыма.

Идут бои под Бахмутом, создан плацдарм у Кармазиновки на реке Жеребец, куда ВС РФ оттесняет противника. Но при этом ВСУ продолжает атаки на юге, где все устроено так, что российские войска могут легко организовать контратаки по флангам украинских частей.

Пока ведутся споры о тактике, как пройти через оборонительные позиции русских и "вернуть" себе территории. Украина не может позволить себе тактику "мясорубки", считает министр обороны Украины Алексей Резников (по факту именно этим Украина и занимается, но когда кого смущали такие противоречия).

Даже американцам приходится признать, что ситуация складывается в пользу Москвы. За месяцы подготовки российские войска создали действующую систему обороны, с которой и ВСУ, и наемники с Запада никогда не имели дело даже в теории.

"Это прекрасно организованная линия фортификации, её основная задача — снизить мобильность мотопехотных и бронетанковых подразделений ВСУ. Сеть пехотных траншей вьется между хорошо заглублёнными и укрытыми от разведки с беспилотников артиллерийскими позициями. Глубину линии обороны эксперты CSIS оценивают в 10 км на наиболее уязвимых транспортных направлениях" — пишут эксперты.

Ответом на это стала поддержка Украины кассетными боеприпасами, что вызвало полемику во всем мире.

К тому же проведению крупномасштабных операций украинской армии мешает ограниченная подготовка по общевойсковой тактике, которую солдаты ВСУ прошли всего лишь за зиму — американские войска отрабатывают её годами в специализированных учебных центрах. То есть вся учёба — чистая теории из учебников, написанных людьми, которые никогда не сталкивались с противником, хотя бы равным себе.

В итоге эксперты и военные аналитики США почти не комментируют действия ВСУ, но признают, что наступление ВСУ оказалось провальным. Те, кто поскромнее заявляют, что оно идет "медленнее, чем предсказывали военные тренировки" — причем идет … назад.

"ВС России способны начать наступление в Донбассе после оборонительных действий, чтобы спасти Донецк от окончательного разрушения" — поделился с Pravda. Ru эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.

А дальше Украина "ощутит на себе сметающий удар" — Россия нанесёт мощные контрудары. По мнению военного разведчика, полковника, Героя России Рустема Клупова, наши войска "бьют копытом" и рвутся вперёд, но их пока сдерживают — Россия не показывает свои резервы, а собирает все возможности в единый кулак, "пряча его и готовясь к удару".

"Итогом станет то, что Украины не станет", — пишут эксперты, публикуя возможные карты будущей Украины — то поделенной между Польшей, Румынией, РФ и Венгрией, то потерявшей Одессу, Николаев, Харьков, и т. д. "Сценарии окончания военного конфликта на Украине подразумевают только её поражение", - считают они.