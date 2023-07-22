Украинские СМИ сообщают о вылетах Ту-22М3 ВКС России

Украинские Telegram-каналы сообщают о вылетах стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил России Ту-22М3.

Фото: vimpel-v.com

Якобы четыре российских самолёта уже в воздухе.

Также СМИ Незалежной уже сообщили о взрывах, которые сейчас слышны в Херсоне.

Ранее сообщалось, что под Одессой раздавались мощные взрывы, ракеты российской армии били по мосту в Затоке.