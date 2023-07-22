Украинские Telegram-каналы сообщают о вылетах стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил России Ту-22М3.
Якобы четыре российских самолёта уже в воздухе.
Также СМИ Незалежной уже сообщили о взрывах, которые сейчас слышны в Херсоне.
Ранее сообщалось, что под Одессой раздавались мощные взрывы, ракеты российской армии били по мосту в Затоке.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.