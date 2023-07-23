Корабли НАТО должны обеспечивать украинский экспорт зерна в Чёрном море. И открывать огонь, если потребуется, по кораблям России. Об этом заявил отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис, экс-командующий войсками альянса в Европе, пишет Foreign Policy.
По словам офицера, если российские боевые корабли будут угрожать судам, перевозящим украинское зерно, то их следует атаковать.
Адмирал считает, что гружёное зерном гражданское судно необходимо сопровождать, для чего у Румынии, Турции, Болгарии и США достаточно возможностей.
Ставридис также призвал НАТО "выступить с предупреждением" в адрес Черноморского флота России.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.