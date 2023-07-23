Адмирал Ставридис: НАТО должна открывать огонь по кораблям России в случае агрессии

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Корабли НАТО должны обеспечивать украинский экспорт зерна в Чёрном море. И открывать огонь, если потребуется, по кораблям России. Об этом заявил отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис, экс-командующий войсками альянса в Европе, пишет Foreign Policy.

Фото: Вадим Савицкий

По словам офицера, если российские боевые корабли будут угрожать судам, перевозящим украинское зерно, то их следует атаковать.

Адмирал считает, что гружёное зерном гражданское судно необходимо сопровождать, для чего у Румынии, Турции, Болгарии и США достаточно возможностей.

Ставридис также призвал НАТО "выступить с предупреждением" в адрес Черноморского флота России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.