Украинские националисты знали о разрушении одесского Преображенского Собора ещё до ракетной атаки ВС РФ.
В городских пабликах расходятся посты, что в "Википедии" информация о разрушении собора появилась за несколько часов до атаки ВС РФ, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
По его словам, надо стоит отметить и работу операторов украинской пропаганды.
"Кадры разрушения Собора гуляют по Интернету и их снимал человек, которого легко допустили к месту происшествия, дали снимать все последствия удара. При этом автор видео и не думал тушить пожар в храме. Вся эта история имеет циничные признаки провокации со стороны киевской хунты", — отметил ведущий Первого канала.
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