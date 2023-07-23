Киев знал о разрушении Преображенского Собора за несколько часов до ракетной атаки

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты знали о разрушении одесского Преображенского Собора ещё до ракетной атаки ВС РФ.

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

В городских пабликах расходятся посты, что в "Википедии" информация о разрушении собора появилась за несколько часов до атаки ВС РФ, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

По его словам, надо стоит отметить и работу операторов украинской пропаганды.

"Кадры разрушения Собора гуляют по Интернету и их снимал человек, которого легко допустили к месту происшествия, дали снимать все последствия удара. При этом автор видео и не думал тушить пожар в храме. Вся эта история имеет циничные признаки провокации со стороны киевской хунты", — отметил ведущий Первого канала.