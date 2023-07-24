ВСУ предприняли попытку вернуть утраченные позиции на Краснолиманском и Сватовском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. По его словам, всего зафиксировали 13 "вылазок" украинских боевиков.
Все 13 попыток были пресечены российскими военными, противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике.
"Уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап", — сообщил Савчук РИА Новости.
Кроме того, более 40 боевиков ВСУ сдались в плен.
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