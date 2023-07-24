Военный эксперт Колясников предложил вариант ответа Украине за удар по Москве

Разрушение одной из самых главных железнодорожных артерий Украины станет достойным ответом за удар беспилотников по Москве, заявил военный эксперт Сергей Колясников.

Фото: skyscrapercity.com

"В качестве ответки за удар по Москве предлагаю разрушить Бескидский туннель — железнодорожный туннель Львовской железной дороги под перевалом Воловец в Карпатах", — написал на своём Telegram-канале.

Колясников напомнил, что именно этим путём на Украину попадает вооружение НАТО из Италии, Словении, Венгрии и Словакии, а пропускная способность недавно реконструированного тоннеля составляет 100 пар поездов в сутки.

Ранее стало известно, что новые удары ВКС РФ лишают Киев возможности зарабатывать на экспорте украинской пшеницы в Европу по Дунаю через Румынию.