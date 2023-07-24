МИД Китая призывает к соблюдению гуманитарного права после обстрела российских военкоров

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители китайского МИД выступили сегодня с заявлением, в котором прокомментировали обстрел российских военкоров на территории Запорожской области, пишет РИА Новости.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

Внешнеполитическое ведомство КНР призывает соблюдать действующее гуманитарное право с целью обеспечения защиты гражданским лицам, в том числе, и журналистам.