Официальные представители китайского МИД выступили сегодня с заявлением, в котором прокомментировали обстрел российских военкоров на территории Запорожской области, пишет РИА Новости.
Внешнеполитическое ведомство КНР призывает соблюдать действующее гуманитарное право с целью обеспечения защиты гражданским лицам, в том числе, и журналистам.
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Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.