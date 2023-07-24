МК: разведчик Матвийчук допустил переговоры с Украиной после провала "контрнаступления" ВСУ

Бывший офицер спецназа, разведчик Анатолий Матвийчук считает, что украинская армия выдохлась и не может больше выполнять указания Киева. Военный эксперт в беседе с "МК" оценил прогноз командующего российской группировкой "Центр" генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, который заявил, что сил у ВСУ хватит дотянуть лишь до конца августа, а к весне всё закончится.

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По мнению разведчика, после ещё месяца боёв ВСУ действительно могут выдохнуться и перейти к позиционной обороне или каким-нибудь другим действиям. И, возможно, это будут вялотекущие переговоры, на которых появится какая-то третья сторона.

Всё действительно может затянуться на зиму, а к весне могут быть приняты какие-то политические решения, добавил аналитик.

Матвийчук предположил, что конфликт может быть заморожен или остановлен с удовлетворением каких-то требований, которые будет выдвигать Россия.

Ранее боевики ВСУ в Херсоне записали обращение к Зеленскому и заявили, что командиры их бросают на левый берег Днепра, считая тупым мясом.

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