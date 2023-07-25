Глава Снигирёвки Барбашов заявил о подготовке украинских войск к штурму Днепра

Киевский режим стягивает подразделения ВСУ в Херсонскую область, чтобы попытаться осуществить штурм Днепра. Об этом рассказал руководитель администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, переброска значительных украинских резервов в Снигирёвку однозначно свидетельствует о готовящемся форсировании речной преграды.

"Сейчас Снигирёвка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск", — подчеркнул Барбашов в беседе с РИА Новости.

Он считает, что Киев планирует организовать штаб группировки на территории населённого пункта.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра и захвату Запорожской атомной электростанции.