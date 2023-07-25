Шестеро бойцов из бригады «Ветераны» в ближнем бою уничтожили 30 боевиков ВСУ

Под Авдеевкой идёт полным ходом продвижение российской армии в районе Весёлого. Это позволяет плотнее сжать тиски для зажатых подразделений ВСУ. Стратегически важная высота даст возможность взять под контроль всю Авдеевку, что облегчит продвижение штурмовиков ВС РФ.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Киев уже признал, что ситуация тут критическая. Армия РФ перехватила инициативу, двигается в самый разгар "контрнаступления".

Например, подразделение ВСУ заняло позиции, куда выдвинулись штурмовики бригады"Ветераны", не позволив врагу даже опомниться — русские солдаты с ходу запрыгнули в окоп противника и всех уничтожили. Это было шестеро бойцов ВС РФ против 30-им из ВСУ. Из россиян погибших нет, сообщил военкор Сергей Среда.