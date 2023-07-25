Под Авдеевкой идёт полным ходом продвижение российской армии в районе Весёлого. Это позволяет плотнее сжать тиски для зажатых подразделений ВСУ. Стратегически важная высота даст возможность взять под контроль всю Авдеевку, что облегчит продвижение штурмовиков ВС РФ.
Киев уже признал, что ситуация тут критическая. Армия РФ перехватила инициативу, двигается в самый разгар "контрнаступления".
Например, подразделение ВСУ заняло позиции, куда выдвинулись штурмовики бригады"Ветераны", не позволив врагу даже опомниться — русские солдаты с ходу запрыгнули в окоп противника и всех уничтожили. Это было шестеро бойцов ВС РФ против 30-им из ВСУ. Из россиян погибших нет, сообщил военкор Сергей Среда.
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