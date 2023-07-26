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"РВ": Киев бросил нацбатальон "Азов"* в атаку на южный фланг Артёмовска

1:18
Силовые структуры

Киевский режим перебросил элитные штурмовые части, в том числе нацбатальон "Азов"*, в район Артёмовска для прорыва южного фланга. Об этом сообщает "Русская весна".

"РВ": Киев бросил нацбатальон "Азов"* в атаку на южный фланг Артёмовска
Фото: Министерство обороны Украины

По информации военкоров, ВСУ начали наступление у Артёмовска, а войска РФ приступили к сложной оборонительной операции по защите города.

"Киев бросил сюда свои элитные нацистские штурмовые части, включая "Азов"*, — сказано в Telegram-канале издания.

Отмечается, что сначала ВСУ приказывают идти в бой мобилизованным, которые либо погибают, либо сдаются в российский плен. Такая тактика позволяет украинским военным выявить огневые точки российской армии, подчёркивается в публикации. Военкоры добавили, что после мобилизованных в атаку направляется "элита" нацбатальона "Азов"* и другие подразделения ВСУ.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru выразил уверенность в том, что Киев никогда не сможет установить контроль над Артёмовском.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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