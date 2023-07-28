Военкоры показали уничтожение попавшего в засаду шведского броневика ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военкоры опубликовали уникальные кадры, снятые с разведывательного дрона во время попытки контратаки ВСУ под Сватово-Кременной.

Пытаясь сорвать продвижение российских сил, украинское командование бросило навстречу штурмовикам шведские бронированные машины пехоты (БМП) CV-9.

"Гранатомётчик организовал им засаду и буквально с 30-40 метров влепил в шведскую бронемашину гранату и остановил продвижение бронегруппы ВСУ", — рассказали под опубликованным роликом репортёры издания "Русская весна".

Военкоры добавили, что в результате атака российских штурмовых подразделений окончилась успехом, и лесополоса, показанная на видео, была захвачена.

Ранее стало известно, что ВКС РФ ночью вынесли комбинированный удар по военным объектам ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.