Жители Запорожской и Харьковской областей, находящихся под контролем Киева, ночью вновь были разбужены воздушный тревогой, рассказал российский журналист Александр Неукропный.
Российские войска нанесли комбинированный удар высокоточными ракетами и беспилотниками по военным и инфраструктурным целям неприятеля, добавил он.
"Множественные взрывы в Запорожской области — отработали "Искандеры" и "Герани", — написал Неукропный в своём Telegram-канале.
Жители Харьковской области, отметил журналист, также сообщают в соцсетях о мощном взрыве в районе населённого пункта Лозовая.
Накануне власти Одесской области объяснили успех ВКС РФ в разрушении портов хитрой тактикой российского командования.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.