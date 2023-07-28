Ночью "Искандеры" и "Герани" отработали по целям в Запорожской области

Жители Запорожской и Харьковской областей, находящихся под контролем Киева, ночью вновь были разбужены воздушный тревогой, рассказал российский журналист Александр Неукропный.

Фото: topwar.ru

Российские войска нанесли комбинированный удар высокоточными ракетами и беспилотниками по военным и инфраструктурным целям неприятеля, добавил он.

"Множественные взрывы в Запорожской области — отработали "Искандеры" и "Герани", — написал Неукропный в своём Telegram-канале.

Жители Харьковской области, отметил журналист, также сообщают в соцсетях о мощном взрыве в районе населённого пункта Лозовая.

Накануне власти Одесской области объяснили успех ВКС РФ в разрушении портов хитрой тактикой российского командования.