Украинский президент Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию, отменил выборы Рады и оставил полный запрет на выезд из страны мужчин, которые нужны для "мясных штурмов" и контрнаступления.
По сообщению "Українськой правды", глава государства не расщедрился даже на пояснительную записку к нормативно-правовому акту. Понятное дело, что объяснять что-либо своему электорату Зеленский не будет.
Для успокоения украинцев депутат из "Слуг народа" Алексей Гончаренко заявил, что "самостийным парламентариям и чиновникам тоже запретили выезжать из страны" (правда, они "забронированы" и на фронт их не заберут).
На сегодняшний день в связи с постоянной нуждой "пушечного мяса" на фронте люди уходят с работы и прячутся в дачных домиках, в селах у родственников, да и просто живут не по месту регистрации.
Но тенденции таковы, что режим повальной принудительной мобилизации будет лишь ужесточаться.
Известия о делах на фронте позитива украинцам не добавляют. В сообщения о "минимальных потерях" никто давно не верит, в армейских чатах ВСУ пишут о переполненных госпиталях и больницах. Получить инвалидность крайне сложно даже после ампутации - бюрократические проволочки могут длиться годами.
Но Генштаб ВСУ носится сейчас с идеей развития наступления на Токмак после прорыва первой линии обороны россиян. Чем это закончится в очередной раз — понятно, на кладбищах уже нет мест для захоронений.
Последствия так называемых "мясных штурмов" ВСУ раскрыли украинские хакеры Beregini:
Ориентировочно с 4 июня, то есть с начала "Приазовского сражения" и "Бахмутской наступательной операции", количество жертв превысило 35 тыс. человек — и скрыть это нереально.
Общие же реальные потери ВСУ назвал Newsweek — охарактеризовав их как чудовищные, а военный эксперт издания из Пентагона заявил, что ему "страшно даже произнести цифру".
Она уже превысила 350 000 безвозвратных потерь — все эти сотни тысяч украинцев больше никогда не увидят дома, семей, детей, оставшись мертвыми в полях и лесах (бывшей) Украины.
Ранее Pravda.Ru цитировала большой анализ контрнаступления ВСУ от The Drive, в котором военспецы США оценили проводимые Украиной "мясные штурмы" как чудовищные и вызывающие оторопь даже у боевого американского офицера.
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