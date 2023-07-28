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Резерв в сотню тысяч могил: Beregini назвали последствия "мясных штурмов"

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию, отменил выборы Рады и оставил полный запрет на выезд из страны мужчин, которые нужны для "мясных штурмов" и контрнаступления.

Резерв в сотню тысяч могил: Beregini назвали последствия "мясных штурмов"
Фото: Telegram: Донецкий фронт

По сообщению "Українськой правды", глава государства не расщедрился даже на пояснительную записку к нормативно-правовому акту. Понятное дело, что объяснять что-либо своему электорату Зеленский не будет.

Для успокоения украинцев депутат из "Слуг народа" Алексей Гончаренко заявил, что "самостийным парламентариям и чиновникам тоже запретили выезжать из страны" (правда, они "забронированы" и на фронт их не заберут).

На сегодняшний день в связи с постоянной нуждой "пушечного мяса" на фронте люди уходят с работы и прячутся в дачных домиках, в селах у родственников, да и просто живут не по месту регистрации.

Но тенденции таковы, что режим повальной принудительной мобилизации будет лишь ужесточаться.

Известия о делах на фронте позитива украинцам не добавляют. В сообщения о "минимальных потерях" никто давно не верит, в армейских чатах ВСУ пишут о переполненных госпиталях и больницах. Получить инвалидность крайне сложно даже после ампутации - бюрократические проволочки могут длиться годами.

Но Генштаб ВСУ носится сейчас с идеей развития наступления на Токмак после прорыва первой линии обороны россиян. Чем это закончится в очередной раз — понятно, на кладбищах уже нет мест для захоронений.

Последствия так называемых "мясных штурмов" ВСУ раскрыли украинские хакеры Beregini:

  • В Харькове закончились места на Безлюдовском кладбище, а также на кладбищах № 17 и № 18.
  • На Львовских кладбищах старые могилы раскапывают и готовят на их месте могилы для погибших военных".
  • В Киеве и окрестностях ситуация патовая — на Быковнянском кладбище весной выделили 50 тысяч мест, которые закончились к середине июля. Людям отказывают в захоронениях, запрещают съемки, и гоняют волонтеров.

Ориентировочно с 4 июня, то есть с начала "Приазовского сражения" и "Бахмутской наступательной операции", количество жертв превысило 35 тыс. человек — и скрыть это нереально.

Общие же реальные потери ВСУ назвал Newsweek — охарактеризовав их как чудовищные, а военный эксперт издания из Пентагона заявил, что ему "страшно даже произнести цифру".

Она уже превысила 350 000 безвозвратных потерь — все эти сотни тысяч украинцев больше никогда не увидят дома, семей, детей, оставшись мертвыми в полях и лесах (бывшей) Украины.

Ранее Pravda.Ru цитировала большой анализ контрнаступления ВСУ от The Drive, в котором военспецы США оценили проводимые Украиной "мясные штурмы" как чудовищные и вызывающие оторопь даже у боевого американского офицера.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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