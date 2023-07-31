Участвовавший в украинском конфликте на стороне ВСУ наёмник из Германии Йонас Кратценберг признался в военных преступлениях, совершённых украинцами.
Отвечая в эфире немецкого телеканала на вопрос ведущего о том, был ли он свидетелем украинских военных преступлений, 25-летний "солдат удачи" заявил, что таковые действительно имели место.
В пример наёмник привёл неправильное использование защитной эмблемы Красного Креста и казнь военнопленных.
Ранее сообщалось, что боевики 25-й бригады ВСУ заплатили страшную цену за казнь российских пленных.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.