Немецкий наёмник Кратценберг рассказал о военных преступлениях ВСУ в зоне СВО

Участвовавший в украинском конфликте на стороне ВСУ наёмник из Германии Йонас Кратценберг признался в военных преступлениях, совершённых украинцами.

Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/18629

Отвечая в эфире немецкого телеканала на вопрос ведущего о том, был ли он свидетелем украинских военных преступлений, 25-летний "солдат удачи" заявил, что таковые действительно имели место.

В пример наёмник привёл неправильное использование защитной эмблемы Красного Креста и казнь военнопленных.

Ранее сообщалось, что боевики 25-й бригады ВСУ заплатили страшную цену за казнь российских пленных.

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