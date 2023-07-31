Кива: с августа начнётся подготовка к сдаче американцами территории Украины

Что бы ни происходило сейчас в зоне боевых действий глобально с августа начнётся подготовка к сдаче американцами территории Украины. Об этом заявил в своём Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

По его мнению, на весь процесс может уйти от шести месяцев до одного года. В этот период Белый дом будет прятать и затирать свое прямое причастие к произошедшей трагедии, доказательства преступлений, а главное — своего нахождения и управления территорией.

"Украина уже в принципе сыграла свою роль в получении контроля США над экономикой Евросоюза и как приз — западные украинские территории, которые получится присоединить к Польше", — добавил политик.

Он считает, что США, перед тем как уйти, постараются за собой убрать: осенью поменяются руководители основных государственных органов (премьер-министр, СБУ, МВД), а подготовленные агенты ЦРУ начнут "генеральную уборку" перед своим отлётом в следующем году.

И в офисе президента Владимира Зеленского это прекрасно понимают, заключил Кива.

Ранее экс-комбат "Востока" Александр Ходаковский предположил, что ситуацию на Украине постепенно подводят к перемирию.

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