Украинские войска заметно активизировались на Артёмовском направлении, поскольку Киеву принципиально важно отбить город. Он имеет для Украины символическое значение. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
Однако российские командиры подготовили ловушку для противника в регионе, отметил он. Если ВС РФ уйдут из населённого пункта, то украинская группировка окажется в западне и убежит с колоссальными потерями, "задрав штаны", указал Баранец.
"Я не исключаю, что мы откатимся из Артёмовска, а потом выяснится, что мы обошли город слева и справа, устроив ВСУ "бахмутский котёл", — подчеркнул эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".
Если противник зайдёт в город, российская армия устроит ему "большую кашу", заключил полковник.
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