Полковник Баранец заявил, что Россия отправит ВСУ в Артёмовский котёл

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска заметно активизировались на Артёмовском направлении, поскольку Киеву принципиально важно отбить город. Он имеет для Украины символическое значение. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Фото: redstar.ru

Однако российские командиры подготовили ловушку для противника в регионе, отметил он. Если ВС РФ уйдут из населённого пункта, то украинская группировка окажется в западне и убежит с колоссальными потерями, "задрав штаны", указал Баранец.

"Я не исключаю, что мы откатимся из Артёмовска, а потом выяснится, что мы обошли город слева и справа, устроив ВСУ "бахмутский котёл", — подчеркнул эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

Если противник зайдёт в город, российская армия устроит ему "большую кашу", заключил полковник.