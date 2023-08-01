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Полковник Баранец заявил, что Россия отправит ВСУ в Артёмовский котёл

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Силовые структуры

Украинские войска заметно активизировались на Артёмовском направлении, поскольку Киеву принципиально важно отбить город. Он имеет для Украины символическое значение. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Полковник Баранец заявил, что Россия отправит ВСУ в Артёмовский котёл
Фото: redstar.ru

Однако российские командиры подготовили ловушку для противника в регионе, отметил он. Если ВС РФ уйдут из населённого пункта, то украинская группировка окажется в западне и убежит с колоссальными потерями, "задрав штаны", указал Баранец.

"Я не исключаю, что мы откатимся из Артёмовска, а потом выяснится, что мы обошли город слева и справа, устроив ВСУ "бахмутский котёл", — подчеркнул эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

Если противник зайдёт в город, российская армия устроит ему "большую кашу", заключил полковник.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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