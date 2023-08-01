МК: экипаж танка, разгромивший бронеколонну ВСУ, рассказал о подвиге

Российский танк Т-80 в одиночку уничтожил колонну из восьми единиц бронетехники вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео подвига, за который министр обороны Сергей Шойгу представил экипаж к наградам, облетело Сеть. Какие эмоции переживали бойцы в тот момент, рассказали командир боевой машины с позывным "Ласка" в беседе с "МК".

Фото: википедия

По поводу героического боя он заявил, что бывали ситуации и "погорячее". Военнослужащий сообщил, что в тот день, 4 июня, в бой вышли сразу пять танков ВС РФ. Они дали отпор пошедшему в наступление противнику.

После этого экипажу "Ласки" поступила отдельная команда прикрыть дружественное подразделение, располагавшееся в соседней лесополосе. Никто из танкистов тогда даже не думал, что они практически в одиночку смогут остановить колонну противника.

Танк уже начал отходить назад, когда командир заметил какое-то движение в поле. Он дал команду механику-водителю разворачивать машину.

В общей сложности танкисты заходили трижды, уничтожая танки и бронемашины. По словам бойцов, страшно не было, так как когда завязывается бой про страх забываешь.

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