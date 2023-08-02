В польском Минобороны полагают, что белорусское правительство умышленно пошло на провокацию против республики и "восточного фланга НАТО". Произошедший накануне инцидент польская сторона охарактеризовала как опасный, пишут корреспонденты РИА Новости.
Из заявления замглавы Минобороны Польши Войчеха Скуркевича следует, что подобных ситуаций быть не должно, так как они чреваты столкновением.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.