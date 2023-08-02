Минобороны Польши: инцидент с белорусскими вертолётами на границе был провокацией

В польском Минобороны полагают, что белорусское правительство умышленно пошло на провокацию против республики и "восточного фланга НАТО". Произошедший накануне инцидент польская сторона охарактеризовала как опасный, пишут корреспонденты РИА Новости.

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Из заявления замглавы Минобороны Польши Войчеха Скуркевича следует, что подобных ситуаций быть не должно, так как они чреваты столкновением.