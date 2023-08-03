Маркова удивили выводы британской разведки о причинах медленного наступления ВСУ

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков высмеял заявление британской разведки о причинах медленного наступления ВСУ.

Фото: tass.ru

Марков рассказал, что британская разведка винит в неудачах украинской армии высокую траву.

Эксперты Великобритании заявляют, что после прошедших в Запорожской области дождей выросли высокая трава и кусты, которые препятсвуют продвижению танков.

"И это не шутка. Они действительно об этом пишут сегодня", — объяснил политолог.

Ранее Сергей Марков отреагировал на заявления ВСУ о захвате Работино.