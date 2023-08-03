Политолог Сергей Марков высмеял заявление британской разведки о причинах медленного наступления ВСУ.
Марков рассказал, что британская разведка винит в неудачах украинской армии высокую траву.
Эксперты Великобритании заявляют, что после прошедших в Запорожской области дождей выросли высокая трава и кусты, которые препятсвуют продвижению танков.
"И это не шутка. Они действительно об этом пишут сегодня", — объяснил политолог.
Ранее Сергей Марков отреагировал на заявления ВСУ о захвате Работино.
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