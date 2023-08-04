Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в России не планируется вторая волна мобилизации, сообщает Газета.Ru.
Депутат объяснил, что новые законы, которые связаны с уклонением от мобилизации никак не связаны с ее повторением. Проекты готовились осенью, во время проведения первой волны.
«Долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его [закон] одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Андрей Картаполов.
Ранее стало известно, что в России планируется ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации, которые подразумевают штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.