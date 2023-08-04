Картаполов: «Никакой новой мобилизацией и не пахнет»

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в России не планируется вторая волна мобилизации, сообщает Газета.Ru.

Фото: www.kommersant.ru

Депутат объяснил, что новые законы, которые связаны с уклонением от мобилизации никак не связаны с ее повторением. Проекты готовились осенью, во время проведения первой волны.

«Долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его [закон] одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Андрей Картаполов.

Ранее стало известно, что в России планируется ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации, которые подразумевают штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.