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Появились сведения о подготовке Украиной сдачи Краматорска

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины могут покинуть город Краматорск.

Появились сведения о подготовке Украиной сдачи Краматорска
Фото: telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР

Об этом сообщил Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на утечку из украинского чата.

Сообщается, что по информации, мэр оккупированного киевским режимом города на днях вывез весь архив из исполкома в Кременчуг.

А сейчас появляется новость, что "Минреинтеграция" объявила принудительную "эвакуацию" детей еще из девяти населённых пунктов региона. Речь идёт о городе Ямполь, поселках Васютинское, Заречное, Малиновка, Торское, Ореховатка, Никоновровка, Тихоновка и Рай-Александровка.

Именно отсюда планируется принудительно депортировать 130 очередных украинских детей.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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