Вооружённые силы Украины могут покинуть город Краматорск.
Об этом сообщил Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на утечку из украинского чата.
Сообщается, что по информации, мэр оккупированного киевским режимом города на днях вывез весь архив из исполкома в Кременчуг.
А сейчас появляется новость, что "Минреинтеграция" объявила принудительную "эвакуацию" детей еще из девяти населённых пунктов региона. Речь идёт о городе Ямполь, поселках Васютинское, Заречное, Малиновка, Торское, Ореховатка, Никоновровка, Тихоновка и Рай-Александровка.
Именно отсюда планируется принудительно депортировать 130 очередных украинских детей.
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Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.