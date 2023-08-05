Появились сведения о подготовке Украиной сдачи Краматорска

Вооружённые силы Украины могут покинуть город Краматорск.

Фото: telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР

Об этом сообщил Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на утечку из украинского чата.

Сообщается, что по информации, мэр оккупированного киевским режимом города на днях вывез весь архив из исполкома в Кременчуг.

А сейчас появляется новость, что "Минреинтеграция" объявила принудительную "эвакуацию" детей еще из девяти населённых пунктов региона. Речь идёт о городе Ямполь, поселках Васютинское, Заречное, Малиновка, Торское, Ореховатка, Никоновровка, Тихоновка и Рай-Александровка.

Именно отсюда планируется принудительно депортировать 130 очередных украинских детей.