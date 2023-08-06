Рогов: боевики ВСУ выпустили 12 крылатых ракет по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку

Киевский режим сегодня нанёс 12 ракетных ударов по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку. Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что системы ПВО ВС РФ сбили девять украинских снарядов.

Фото: Правда.Ру

По предварительным данным, в результате обстрела со стороны укронацистов пострадал мирный житель, ехавший в автомобиле по мосту в момент прилёта.