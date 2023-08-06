Зеленский сам подписал и проводил дальнобойную ракету Storm Shadow

Президент европейского государства — Украины Владимир Зеленский собственноручно подписал и проводил на гибель мирного населения дальнобойную ракету Storm Shadow.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Об этом сообщает бывший нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.

"Именно этими ракетами были нанесены удары по Крыму. Также на Украину прибыла для подготовки диверсионных операций на территории Российской Федерации (полуострова Крым) рота инструкторов специального назначения Великобритании — SAS", — отметил экс-депутат.

Британия готовит террористические акты и провокации и для обострения военного конфликта и пресечения разговоров о мирных соглашениях, подытожил Кива.