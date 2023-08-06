Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Из ряда населённых пунктов Харьковской области ушли ВСУ
Светлана Лобода и Макс Барских отказались делить сцену с Валерием Меладзе в Кишинёве
Песков: "Ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом"
The Sunday Times: зимой Зеленский был на грани эвакуации
Полицейские Забайкальского края задержали одного из участников нападения на ветерана СВО
Forbes: Россия измотает элитный спецназ Украины и прорвёт фронт в ДНР
Марков прокомментировал слова Медведева о том, что враги России должны молить о пощаде
Телеведущая Дана Борисова подралась в гримерке из-за денег
На Украине заявили, что армия России готовится к возвращению Херсона

Зеленский сам подписал и проводил дальнобойную ракету Storm Shadow

Силовые структуры

Президент европейского государства — Украины Владимир Зеленский собственноручно подписал и проводил на гибель мирного населения дальнобойную ракету Storm Shadow.

Зеленский сам подписал и проводил дальнобойную ракету Storm Shadow
Фото: https://ura.news/news/1052665698

Об этом сообщает бывший нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.

"Именно этими ракетами были нанесены удары по Крыму. Также на Украину прибыла для подготовки диверсионных операций на территории Российской Федерации (полуострова Крым) рота инструкторов специального назначения Великобритании — SAS", — отметил экс-депутат.

Британия готовит террористические акты и провокации и для обострения военного конфликта и пресечения разговоров о мирных соглашениях, подытожил Кива.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Перестала зерна от плевел отличать": Назаров высказался об Аде Роговцевой

Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии Ады Роговцевой: "Перестала зерна от плевел отличать"
Генерал армии Пуликовский: руководство Украины необходимо ликвидировать
Генерал армии России объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
"Это нормально?": Пугачева возмутилась играми детей
Ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
ВСУ атаковали российский танкер в Керченском проливе
В КНР заявили о нарушении прав китайцев на границе Казахстана и России
ВСУ массово перебрасывает свои силы в Харьков: похоже на бегство
ВСУ массово перебрасывает свои силы в Харьков: похоже на бегство
Последние материалы
Светлана Лобода и Макс Барских отказались делить сцену с Валерием Меладзе в Кишинёве
Песков: "Ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом"
The Sunday Times: зимой Зеленский был на грани эвакуации
Полицейские Забайкальского края задержали одного из участников нападения на ветерана СВО
Forbes: Россия измотает элитный спецназ Украины и прорвёт фронт в ДНР
Марков прокомментировал слова Медведева о том, что враги России должны молить о пощаде
Телеведущая Дана Борисова подралась в гримерке из-за денег
На Украине заявили, что армия России готовится к возвращению Херсона
Группа "Чай вдвоем" воссоединилась на сцене спустя десять лет
Генерал Пуликовский рассказал о разговоре с убийцей своего сына Бараевым: "Моя пуля тебя достала"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников