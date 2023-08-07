Украинские военные в воскресенье, 6 августа, обстреляли территорию Белгородской области из советских танков Т-72. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, боевики ВСУ подогнали вчера днём к границе технику и открыли огонь по Мурому. До села всего долетели четыре снаряда калибра 125 мм.
Отмечается, что люди и инфраструктурные объекты не пострадали. Обстрел вёлся из Чугуевского района Харьковской области.
Ранее российский дрон снял на видео, как танк Т-72М1 ВСУ утонул в реке вместе с экипажем.
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