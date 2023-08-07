Танки Т-72 советского производства, применённые боевиками ВСУ для атаки на Белгородскую область, обладают существенным преимуществом перед западной техникой Leopard.
Корреспонденты "Ленты.ру" пишут об этом со ссылкой на военного обозревателя Виктора Литовкина. По словам полковника в отставке, советские танки отличаются большим калибром, а кроме того, они автоматически заряжаются.
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