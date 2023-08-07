Полковник Литовкин рассказал о преимуществе советского танка перед западным Leopard

Танки Т-72 советского производства, применённые боевиками ВСУ для атаки на Белгородскую область, обладают существенным преимуществом перед западной техникой Leopard.

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Корреспонденты "Ленты.ру" пишут об этом со ссылкой на военного обозревателя Виктора Литовкина. По словам полковника в отставке, советские танки отличаются большим калибром, а кроме того, они автоматически заряжаются.