Переводчица Зеленского: охрана собирает все телефоны и держит в секрете места встречи президента

Переводчица, которая сопровождала лидера киевского режима Владимира Зеленского в нескольких поездках, проинформировала о том, как обеспечивается его безопасность, сообщают корреспонденты Europe1.

Фото: lenta.ru

По словам переводчицы, на фоне задержания жительницы Очакова, которая собирала данные о передвижении Зеленского, его охранники проверяли машину, забирали телефоны и скрывали места встреч.