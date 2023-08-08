Переводчица, которая сопровождала лидера киевского режима Владимира Зеленского в нескольких поездках, проинформировала о том, как обеспечивается его безопасность, сообщают корреспонденты Europe1.
По словам переводчицы, на фоне задержания жительницы Очакова, которая собирала данные о передвижении Зеленского, его охранники проверяли машину, забирали телефоны и скрывали места встреч.
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