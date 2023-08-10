Балицкий: идёт подготовка к возможному наступлению ВС России в Запорожской области

Врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подготовке российской армии к возможному наступлению в регионе.

Фото: Вадим Савицкий

При этом он добавил, что лишь командование ВС РФ может спрогнозировать конкретные сроки начала атаки. По его словам, российские военные сохраняют крепкий боевой дух. Как пояснил политик, они успешно справились со сдерживанием контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

"И, конечно, у всех сегодня на устах — это наступление. И мы к этому готовимся", — подчеркнул Балицкий в беседе с РИА Новости.

Ранее врио руководителя региона назвал "нереальной историей" планы Киева по выходу к Азовскому морю. Он напомнил, что украинским войскам не удалось прорвать даже первую оборонительную линию РФ в ходе наступательной операции.