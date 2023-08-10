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Полковник Ходаковский о заградотрядах: гнать автоматами отказавшихся воевать

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Силовые структуры

Нашумевшую в обществе тему заградотрядов прокомментировал замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Полковник выразил мнение о том, что всех бросающих оружие и отказывающихся воевать необходимо "гнать вперёд автоматами", пишет EADaily.

Полковник Ходаковский о заградотрядах: гнать автоматами отказавшихся воевать
Фото: redstar.ru

Ходаковский акцентировал внимание на том, что угрозы внутреннего характера несут в себе гораздо более серьёзную опасность, нежели "неуспех в конфликте". Во главе всегда должен оставаться человеческий фактор, подчеркнул полковник.

Оставшиеся без надзора подчинённые, зарегулированные извне, как правило, предпочитают имитирование выполнений боевых задач, отметил он. Наряду с этим ими активно прорабатывается формула "правильных" докладов командованию, резюмировал Ходаковский.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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