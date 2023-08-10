Полковник Ходаковский о заградотрядах: гнать автоматами отказавшихся воевать

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нашумевшую в обществе тему заградотрядов прокомментировал замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Полковник выразил мнение о том, что всех бросающих оружие и отказывающихся воевать необходимо "гнать вперёд автоматами", пишет EADaily.

Фото: redstar.ru

Ходаковский акцентировал внимание на том, что угрозы внутреннего характера несут в себе гораздо более серьёзную опасность, нежели "неуспех в конфликте". Во главе всегда должен оставаться человеческий фактор, подчеркнул полковник.

Оставшиеся без надзора подчинённые, зарегулированные извне, как правило, предпочитают имитирование выполнений боевых задач, отметил он. Наряду с этим ими активно прорабатывается формула "правильных" докладов командованию, резюмировал Ходаковский.