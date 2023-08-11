Расчет РСЗО "Торнадо-С" уничтожил центр подготовки иностранных наёмников в ЛНР

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Расчётом ракетной системы залпового огня "Торнадо-С" был уничтожен лагерь ВСУ, где проходили подготовку иностранные наёмники.

Фото: mil.ru

По словам начальника пресс-службы Южной группировки ВС России Вадима Астафьева, учебный центр находился в Николаевке Луганской Народной Республики, которая временно находится под контролем украинских боевиков.

"Расчёт РСЗО "Торнадо-С" поразил район подготовки иностранных наёмников на полигоне в Николаевке", — сообщил военнослужащий агентству ТАСС.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что бойцы на передовой придумали способ запускать гранаты РГД-5 с помощью автомата АК-74. Выпуск соответствующих переходников для оружия уже налажен ремонтными вводами вблизи передовой.