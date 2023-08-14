Трофейную технику Североатлантического альянса намерены выставить и показать посетителям международного военно-технического форума "Армия-2023".
Согласно информации, мероприятие пройдёт с 14 по 20 августа в Кубинке.
"В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине", — сообщил источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, на форуме можно будет увидеть натовские бронемашины и боевую технику пехоты.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.