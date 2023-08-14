Трофейную технику НАТО с зоны СВО хотят показать на форуме "Армия-2023"

Трофейную технику Североатлантического альянса намерены выставить и показать посетителям международного военно-технического форума "Армия-2023".

Согласно информации, мероприятие пройдёт с 14 по 20 августа в Кубинке.

"В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине", — сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на форуме можно будет увидеть натовские бронемашины и боевую технику пехоты.