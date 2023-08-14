Рогов сообщил, что ВС РФ взяли штурмом окопы противника в районе Работина

Разведчики российской армии провели контратаку в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Бойцам ВС РФ удалось взять окопы противника штурмом. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: aif.ru

"Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино на ореховском направлении. Штурмом взяты окопы противника", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов подчеркнул: многие боевики из подразделения ВСУ ликвидированы, некоторые попали в плен.