Разведчики российской армии провели контратаку в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Бойцам ВС РФ удалось взять окопы противника штурмом. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино на ореховском направлении. Штурмом взяты окопы противника", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Рогов подчеркнул: многие боевики из подразделения ВСУ ликвидированы, некоторые попали в плен.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.