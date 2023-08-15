В Днепропетровске на территории одного из предприятий после атаки началось возгорание. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
По его словам, удар зафиксирован ранним утром 15 августа примерно в 04:20.
"Вспыхнул пожар", — подтвердил Лысак в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что ночью 15 августа взрывы прогремели на западе Украины — во Львове и Луцке. Предварительно, поражены объекты критической и военной инфраструктуры.
7 августа Лысак заявлял о взрыве в Днепропетровской области. После возгорания начался пожар. Руководитель ОВА не проинформировал, о каком именно объекте идёт речь.
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