Глава ОВА Лысак: одно из предприятий Днепропетровска загорелось после удара

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Днепропетровске на территории одного из предприятий после атаки началось возгорание. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Фото: kiev.segodnya.ua

По его словам, удар зафиксирован ранним утром 15 августа примерно в 04:20.

"Вспыхнул пожар", — подтвердил Лысак в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что ночью 15 августа взрывы прогремели на западе Украины — во Львове и Луцке. Предварительно, поражены объекты критической и военной инфраструктуры.

7 августа Лысак заявлял о взрыве в Днепропетровской области. После возгорания начался пожар. Руководитель ОВА не проинформировал, о каком именно объекте идёт речь.