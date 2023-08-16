Накануне российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал атаку и подчеркнул, что лидер Незалежной Владимир Зеленский не способен ответить на удары со стороны Москвы.
Он указал, что системы противовоздушной обороны не прикрыли Львовскую и Ивано-Франковскую области. Кроме того, российская армия наступает на Купянск и Харьков. Соскин сравнил главу киевского режима с "жабой из грязи", поскольку у Зеленского нет должной подготовки к ведению подобного конфликта.
"Зеленский ничего не может сделать. Если лягушка находилась в грязи, даже если эта лягушка-жаба допрыгнула до президентского кресла, от этого ведь она не стала королем, вождем или генеральным управителем. От этого не может добавиться мозгов", — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала, не стесняясь в выражениях.
Политолог убеждён, что Зеленский обязан в ближайшее время ответить России.
"Если сейчас Зеленский ничего не ответит, значит он слабак. Ему надо тогда идти в отставку", — подытожил Соскин.
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