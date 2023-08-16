Отсутствие офицеров Вооружённых сил Украины на поле боя — это тактика альянса НАТО.
Об этом сообщил генеральный директор Центра политический информации Алексей Мухин.
"Второе: почему солдаты не бегут? В каждом подразделении есть один-два человека, которые следят за тем, чтобы люди не бежали. Когда наши снайперы снимают этого человека, оставшиеся сразу сдаются", — в эфире на Первом канале рассказывает обозреватель.
Ранее он сообщил, что суд в Донецкой Народной Республике приговорил боевика ВСУ к 25 годам тюремного срока за жестокое убийство мирного жителя по мотивам национальной неприязни.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".