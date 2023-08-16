Мухин: отсутствие украинских офицеров на поле боя — это тактика НАТО

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Отсутствие офицеров Вооружённых сил Украины на поле боя — это тактика альянса НАТО.

Фото: Правда.Ру

Об этом сообщил генеральный директор Центра политический информации Алексей Мухин.

"Второе: почему солдаты не бегут? В каждом подразделении есть один-два человека, которые следят за тем, чтобы люди не бежали. Когда наши снайперы снимают этого человека, оставшиеся сразу сдаются", — в эфире на Первом канале рассказывает обозреватель.

Ранее он сообщил, что суд в Донецкой Народной Республике приговорил боевика ВСУ к 25 годам тюремного срока за жестокое убийство мирного жителя по мотивам национальной неприязни.